Yoga en marche Ker Emma Parking Route de Méan Tréflez

Tréflez

Yoga en marche Ker Emma

Parking Route de Méan Lieu-dit Keremma Tréflez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

LA MARCHE CONSCIENTE (ou BreathWalk), issue du kundalini Yoga, se pratique en extérieur.

Il ne faut pas de connaissance particulière ni de pratique en Yoga. Cette marche est adaptable à tous, du sédentaire au sportif, à partir de 14 ans. Il suffit pouvoir de marcher pendant 1 heure sans discontinuité (sans bâton ni sac à dos). Rendez-vous à 9h50.

Chaque séance est différente

Chaque marche est constituée de cinq modules :

– Éveil : étirements et respirations

– Alignement : marche lente d’observation physique et mentale

– Alternance de Marches Méditatives (avec des Mantras non chantés) et de Marches Naturelles

– Équilibre : étirements et respirations

– Intégration en méditation guidée (marche intérieure qui apporte clarté et bien-être), relaxation

Bienfaits :

*Apaise et revitalise le corps physique, le mental et l’esprit esprit afin qu’ils travaillent ensemble.

*Apprend à respirer et marcher consciemment, pour diriger son corps autant que son mental, pour maîtriser son humeur, commander ses forces et calmer le mental tout en faisant de l’exercice aérobic.

*Aligne les centres énergétiques.

De Santec à Keremma, rendez-vous différent chaque jour.

Si tu n’arrives pas à penser, marche.

Si tu penses trop, marche.

Si tu penses mal, marche encore. Giono .

Parking Route de Méan Lieu-dit Keremma Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 75 45 41 28

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English :

L’événement Yoga en marche Ker Emma Tréflez a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX