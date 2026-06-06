Yoga en marche Ker Emma Parking Route de Méan Tréflez
Yoga en marche Ker Emma Parking Route de Méan Tréflez jeudi 30 juillet 2026.
Tréflez
Yoga en marche Ker Emma
Parking Route de Méan Lieu-dit Keremma Tréflez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
LA MARCHE CONSCIENTE (ou BreathWalk), issue du kundalini Yoga, se pratique en extérieur.
Il ne faut pas de connaissance particulière ni de pratique en Yoga. Cette marche est adaptable à tous, du sédentaire au sportif, à partir de 14 ans. Il suffit pouvoir de marcher pendant 1 heure sans discontinuité (sans bâton ni sac à dos). Rendez-vous à 9h50.
Chaque séance est différente
Chaque marche est constituée de cinq modules :
– Éveil : étirements et respirations
– Alignement : marche lente d’observation physique et mentale
– Alternance de Marches Méditatives (avec des Mantras non chantés) et de Marches Naturelles
– Équilibre : étirements et respirations
– Intégration en méditation guidée (marche intérieure qui apporte clarté et bien-être), relaxation
Bienfaits :
*Apaise et revitalise le corps physique, le mental et l’esprit esprit afin qu’ils travaillent ensemble.
*Apprend à respirer et marcher consciemment, pour diriger son corps autant que son mental, pour maîtriser son humeur, commander ses forces et calmer le mental tout en faisant de l’exercice aérobic.
*Aligne les centres énergétiques.
De Santec à Keremma, rendez-vous différent chaque jour.
Si tu n’arrives pas à penser, marche.
Si tu penses trop, marche.
Si tu penses mal, marche encore. Giono .
Parking Route de Méan Lieu-dit Keremma Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 75 45 41 28
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English :
L’événement Yoga en marche Ker Emma Tréflez a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX