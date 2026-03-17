Étape de création Ludovic Hadjeras Transhumance 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Étape de création Ludovic Hadjeras Transhumance

Samedi 20 juin 2026 à partir de 19h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Après s’être approché des loups dans les Alpes, Ludovic Hadjeras concentre son projet autour des moutons, entre Hauts Plateaux algériens et Alpes françaises.

En résidence au 3 bis f au printemps 2026, il mènera une recherche sur les voies de transhumance provençales, de la Crau aux Hautes-Alpes. En écho à un projet parallèle en Algérie, il interroge les connexions entre les deux rives de la Méditerranée à travers les pratiques liées à la culture ovine. Cette résidence sera ponctuée de rencontres entre humains et non-humains dans le jardin du centre d’arts. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

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English :

After having worked with wolves in the Alps, Ludovic Hadjeras focuses his project on sheep, between the Algerian High Plateaux and the French Alps.

L’événement Étape de création Ludovic Hadjeras Transhumance Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence