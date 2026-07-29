Informations pratiques

Anglet

Etape de l’ADMD Tour

Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-31

L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD 64) organise avec la Ville d’Anglet, une étape de l’ADMD Tour.

Pour sa 11ème édition, l’ADMD Tour poursuit sa route jusqu’à Anglet, face à l’océan Atlantique. Cette étape vient marquer l’aboutissement de décennies de mobilisation pour la reconnaissance de la liberté de chacune et chacun de choisir les conditions de sa fin de vie, quelques jours après le vote historique de la loi relative au droit à l’aide à mourir.

Ce rendez-vous sera l’occasion privilégiée d’échanger avec nos équipes locales pour comprendre concrètement les implications de cette nouvelle loi, savoir à qui elle s’adresse et comment ce nouveau droit pourra s’exercer. Les bénévoles seront présents pour répondre à vos questions sur les directives anticipées et partager, dans un esprit convivial, cette avancée majeure pour les droits des patients. .

Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Etape de l’ADMD Tour

L’événement Etape de l’ADMD Tour Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet