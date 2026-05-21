Etape vigneronne au Domaine Schueller Maurice Gueberschwihr
Etape vigneronne au Domaine Schueller Maurice Gueberschwihr samedi 11 juillet 2026.
Gueberschwihr
Etape vigneronne au Domaine Schueller Maurice
17 rue Basse Gueberschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Les temps forts du week-end balade guidée dans les vignes, apéritif offert, dégustation du nouveau millésime. Nombreux exposants venus de toute la France et dégustation de millésimes anciens. Repas sur réservation.
Les temps forts du week-end
9h30 11h30 balade guidée dans les vignes
11h30-12h apéritif offert
15h-16h30 dégustation du nouveau millésime
Les incontournables
Nombreux exposants venus de toute la France et dégustation de millésimes anciens.
Restauration sur place L’Emprise de Sens
Samedi midi poulet ardennais,frites et sauce aux champignons (21 €)
Samedi soir grillades et crudités (18 €)
Dimanche midi côte de boeuf, frites et crudités (25 €)
Sur réservation avant le 10 juillet 2026 au 03 89 49 31 80 ou catherine@vins-schueller.com 0 .
17 rue Basse Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 31 80 catherine@vins-schueller.com
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English :
Weekend highlights: guided vineyard tour, complimentary aperitif, tasting of the new vintage. Numerous exhibitors from all over France and tasting of old vintages. Meals on reservation.
L’événement Etape vigneronne au Domaine Schueller Maurice Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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