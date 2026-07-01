Informations pratiques

Soultzmatt

Étapes gourmandes

Avenue Nessel Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13

La confrérie Vallée Noble propose au public, durant 4 jeudis de juillet et août, un marché du terroir avec dégustation et achat de produits de la vallée (et au delà).

Marché du terroir, animations musicales, soirées dansantes, buvette et restauration.

Les Étapes Gourmandes reviennent animer les soirées d’été à Soultzmatt dans une ambiance chaleureuse et gourmande. Le temps de plusieurs rendez-vous, l’Espace des Sources se transforme en un véritable lieu de rencontre où gastronomie, vins de la Vallée Noble et produits du terroir sont à l’honneur.

Au fil des stands, découvrez les spécialités proposées par les producteurs et restaurateurs, dégustez les vins de la vallée et profitez des nombreuses animations qui rythment la soirée. Sur place, chacun compose son repas selon ses envies et peut savourer les produits dans une atmosphère conviviale et festive.

Entre marché du terroir, découvertes gourmandes et moments de partage, les Étapes Gourmandes sont le rendez-vous idéal pour profiter des douces soirées d’été au cœur de la Vallée Noble. 0 .

Avenue Nessel Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 01

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English :

On 4 Thursdays in July and August, the Vallée Noble brotherhood offers the public a local market with tastings and purchases of products from the valley (and beyond).

Local produce market, musical entertainment, dance evenings, refreshment bar and restaurant.

L’événement Étapes gourmandes Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller