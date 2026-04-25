États sensibles — performance live, exposition & Dj set Péniche Ganesha Villeneuve-la-Garenne

À propos :

États sensibles est une expérience artistique hybride où la création se déploie en temps réel.

Sur une péniche intimiste, Clothilde Fricot Mugnerot (artiste en arts-visuels) et Léo Bailac (pianiste) construisent une performance vivante, où le geste pictural et la musique dialoguent, se transforment et s’influencent mutuellement.

Ici, rien n’est figé : le public assiste à une œuvre en train de naître.

Déroulé de la soirée

La soirée se compose de trois temps :

— Performance live (30 à 40 minutes)

Une création en temps réel où son et image évoluent ensemble.

— Transition

Une bascule progressive vers une ambiance plus libre et immersive.

— DJ set & soirée

House douce, organic, deep et groovy, avec des touches funk.

L’expérience

Ni concert, ni exposition classique, ni simple soirée.

États sensibles propose un espace de rencontre entre les disciplines, où les frontières entre art et fête s’effacent progressivement.

Infos pratiques

Péniche Ganesha — Quai du Moulin de Cage, 92390 Villeneuve-la-Garenne

Le samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30 — 00h (fin indicative)

Bar sur place toute la soirée.

️ Billetterie

✨ Early bird : 15€

Regular : 17€

Late : 20€ (dans la limite des places restantes)

⚠️ À savoir

Le nombre de places est très limité.

La soirée est pensée comme un format intime et immersif.

Une soirée immersive sur péniche, entre peinture en direct, piano live et Dj set.

Le samedi 13 juin 2026

de 18h30 à 00h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T18:30:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00

Péniche Ganesha Quai du moulin de cage 92390 Villeneuve-la-Garenne

https://shotgun.live/fr/events/etats-sensibles-performance-live-exposition-dj-set +33652247593 https://shotgun.live/fr/events/etats-sensibles-performance-live-exposition-dj-set https://shotgun.live/fr/events/etats-sensibles-performance-live-exposition-dj-set



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