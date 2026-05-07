Eté actif 2026 Cluedo nocturne Marquay
Eté actif 2026 Cluedo nocturne Marquay mercredi 29 juillet 2026.
Marquay
Eté actif 2026 Cluedo nocturne
Parking de la mairie Marquay Dordogne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 22:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez vous amuser sur un jeu de piste et d’énigme sur fond d’enquête policière à résoudre.
Accessible à partir de 8 ans. 30 personnes maximum.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. .
Parking de la mairie Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 jeromemerchadou@organge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eté actif 2026 Cluedo nocturne
L’événement Eté actif 2026 Cluedo nocturne Marquay a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
À voir aussi à Marquay (Dordogne)
- Bébés Lecteurs à Marquay Marquay 27 mai 2026