Marquay

Eté actif 2026 Cluedo nocturne

Parking de la mairie Marquay Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez vous amuser sur un jeu de piste et d’énigme sur fond d’enquête policière à résoudre.

Accessible à partir de 8 ans. 30 personnes maximum.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. .

Parking de la mairie Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 jeromemerchadou@organge.fr

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English : Eté actif 2026 Cluedo nocturne

L’événement Eté actif 2026 Cluedo nocturne Marquay a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir