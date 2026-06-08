Le Bal des dames blanches à Puymartin Marquay
Le Bal des dames blanches à Puymartin Marquay mardi 18 août 2026.
Marquay
Le Bal des dames blanches à Puymartin
454 Route de Puymartin Marquay Dordogne
Tarif : 20.5 – 20.5 – 20.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
19h30. Chaque mardi soir d’été, le Château de Puymartin offre une soirée féérique avec spectacles, animations lumineuses et feu d’artifice, à partager en famille ou entre amis. 14 à 20,50€
Une soirée exceptionnelle dans le parc et les intérieurs du château dans une ambiance festive et magique.
Déambulations féériques, jeux, feu d’artifice…
Le temps d’une soirée, plongez dans une ambiance poétique et chaleureuse. Profitez d’un début de soirée festif dans le parc et les couloirs du château. A la nuit tombée, le château de Puymartin se teinte de magie et de lumière. Trois Compagnies de spectacle se sont alliées pour créer un spectacle original. Les apparitions fantastiques entrent en scène et vous emportent dans l’univers féérique du Bal des Dames Blanches .
Entre amis ou en famille, laissez-vous bercer au fil de ces soirées poétiques et chaleureuses…
Les mardis, du 14 juillet au 25 août 2026.
La billetterie est ouverte !
Ouverture des portes à 19h30 | Dernières entrées à 21h30 .
454 Route de Puymartin Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 29 97 evenements.puymartin@gmail.com
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English : Le Bal des dames blanches à Puymartin
19h30. Every Tuesday evening in summer, Château de Puymartin offers a magical evening of entertainment, light shows and fireworks, to share with family and friends. 14 à 20,50?
L’événement Le Bal des dames blanches à Puymartin Marquay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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