La Roque-Gageac

Eté actif 2026 Journée sensations rappels en milieu naturel

Ruelle du chanoine Tarde La Roque-Gageac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez découvrir des sensations fortes en descendant en rappel les parois rocheuses du Périgord Noir en plein cœur du village de La Roque-Gageac, au-dessus de la rivière Dordogne.

Le rappel est une technique de descente contrôlée à l’aide d’une corde encadrée par des animateurs diplômés d’État.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. Avoir des baskets et une tenue de sport.

10 personnes maximum par créneaux horaires. .

Ruelle du chanoine Tarde La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 olivierhuard@hotmail.fr

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English : Eté actif 2026 Journée sensations rappels en milieu naturel

L’événement Eté actif 2026 Journée sensations rappels en milieu naturel La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir