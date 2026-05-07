Eté actif 2026 Journée sensations rappels en milieu naturel La Roque-Gageac
Eté actif 2026 Journée sensations rappels en milieu naturel La Roque-Gageac dimanche 26 juillet 2026.
La Roque-Gageac
Eté actif 2026 Journée sensations rappels en milieu naturel
Ruelle du chanoine Tarde La Roque-Gageac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez découvrir des sensations fortes en descendant en rappel les parois rocheuses du Périgord Noir en plein cœur du village de La Roque-Gageac, au-dessus de la rivière Dordogne.
Le rappel est une technique de descente contrôlée à l’aide d’une corde encadrée par des animateurs diplômés d’État.
Ouvert à tous à partir de 10 ans. Avoir des baskets et une tenue de sport.
10 personnes maximum par créneaux horaires. .
Ruelle du chanoine Tarde La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 olivierhuard@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eté actif 2026 Journée sensations rappels en milieu naturel
L’événement Eté actif 2026 Journée sensations rappels en milieu naturel La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir