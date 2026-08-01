Fête votive à La Roque Gageac La Roque-Gageac
vendredi 7 août 2026 · La Roque-Gageac
Informations pratiques
La Roque-Gageac
Fête votive à La Roque Gageac
Le bourg La Roque-Gageac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
La fête approche à la Roque-Gageac
Pensez a réserver votre soirée du 8 août
Vendredi 07 Août 21h00
– Concours de Pétanque (sur inscription)
Samedi 8 août / Animation Musicale et Repas à 20h
par le traiteur Bounichou
– Apéritif
– Tourin
– Bocal saumon Bellevue
– Confit de canard gratin dauphinois
– Salade et fromage
– Entremet aux fruits de chez Pito
25 euros par personne / 12 euros pour les enfants jusqu’à 10 ans
Dimanche 09 Août 23h00
– Dance Floor (avec descente de canoës aux flambeaux à 23h)
– Feu d’Artifice ou spectacle aquatique
Buvette et Fête foraine durant les 3 jours .
Le bourg La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 51 52
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English : Fête votive à La Roque Gageac
L’événement Fête votive à La Roque Gageac La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir