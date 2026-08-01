Informations pratiques

La Roque-Gageac

Fête votive à La Roque Gageac

Le bourg La Roque-Gageac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

La fête approche à la Roque-Gageac

Pensez a réserver votre soirée du 8 août

Vendredi 07 Août 21h00

– Concours de Pétanque (sur inscription)

Samedi 8 août / Animation Musicale et Repas à 20h

par le traiteur Bounichou

– Apéritif

– Tourin

– Bocal saumon Bellevue

– Confit de canard gratin dauphinois

– Salade et fromage

– Entremet aux fruits de chez Pito

25 euros par personne / 12 euros pour les enfants jusqu’à 10 ans

Dimanche 09 Août 23h00

– Dance Floor (avec descente de canoës aux flambeaux à 23h)

– Feu d’Artifice ou spectacle aquatique

Buvette et Fête foraine durant les 3 jours .

Le bourg La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 51 52

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English : Fête votive à La Roque Gageac

L’événement Fête votive à La Roque Gageac La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir