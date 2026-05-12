Été Actif Animation nature au grand étang de la Jemaye Amphibien ou reptile? Mais qui sont-ils? La Jemaye-Ponteyraud
Été Actif Animation nature au grand étang de la Jemaye Amphibien ou reptile? Mais qui sont-ils? La Jemaye-Ponteyraud mardi 18 août 2026.
La Jemaye-Ponteyraud
Été Actif Animation nature au grand étang de la Jemaye Amphibien ou reptile? Mais qui sont-ils?
Grands étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Un jeu de piste pour rencontrer reptiles et amphibiens de Dordogne ! Grâce à un jeu de piste ludique pour toute
la famille et accompagné d’un animateur nature, vous pourrez les découvrir et percer leurs secrets.
Activité pour toute la famille. Tenue de marche.
25 personnes maximum.
Thématique : Amphibien ou reptile? Mais qui sont-ils?
Un jeu de piste pour rencontrer reptiles et amphibiens de Dordogne ! Grâce à un jeu de piste ludique pour toute
la famille et accompagné d’un animateur nature, vous pourrez les découvrir et percer leurs secrets.
Activité pour toute la famille. Tenue de marche.
25 personnes maximum. .
Grands étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Été Actif Animation nature au grand étang de la Jemaye Amphibien ou reptile? Mais qui sont-ils?
A treasure hunt to meet the reptiles and amphibians of the Dordogne! Thanks to a fun treasure hunt for the whole family
accompanied by a nature guide, you can discover them and discover their secrets.
Activity for the whole family. Walking clothes required.
maximum 25 people.
L’événement Été Actif Animation nature au grand étang de la Jemaye Amphibien ou reptile? Mais qui sont-ils? La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne
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