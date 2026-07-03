Informations pratiques

La Jemaye-Ponteyraud

Spectacle équestre

4566 Route du Grand Etang La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Spectacle équestre hors du temps ! Dans un magnifique cadre, laissez vous emporter par un spectacle unique mêlant liberté, complicité, figures spectaculaires et dressage artistiques. Restauration et buvette sur place (apportez vos couverts)

Spectacle équestre hors du temps ! Dans un magnifique cadre, laissez vous emporter par un spectacle unique mêlant liberté, complicité, figures spectaculaires et dressage artistiques. Restauration et buvette sur place (apportez vos couverts) .

4566 Route du Grand Etang La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 25 00 14 entreprisebartual@gmail.com

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English : Spectacle équestre

A timeless equestrian show! In a magnificent setting, let yourself be swept away by a unique performance blending freedom, teamwork, spectacular stunts, and artistic dressage. Food and refreshments available on site (please bring your own utensils)

L’événement Spectacle équestre La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-07-03 par Val de Dronne