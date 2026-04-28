Été actif balade à dos d’ânes Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt
Été actif balade à dos d’ânes Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt mercredi 19 août 2026.
Saint-Amand-de-Vergt
Été actif balade à dos d’ânes
Route du Lac Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:35:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Découverte ludique et sensorielle des ânes et de la nature. Petite balade à dos d’ânes pour les enfants.
Accessible à partir de 5 ans, accompagné d’un adulte.
5€/personne
RDV Lac de Neufont
Avoir une tenue adaptée, chaussures fermées de préférence.
Durée de l’activité 30 minutes, 5 créneaux.
L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.
En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles.
Découverte ludique et sensorielle des ânes et de la nature. Petite balade à dos d’ânes pour les enfants.
Accessible à partir de 5 ans, accompagné d’un adulte.
5€/personne
RDV Lac de Neufont
Encadrement par des professionnels diplômés, Association médiation-compagnons.
Avoir une tenue adaptée, chaussures fermées de préférence.
Durée de l’activité 30 minutes, 5 créneaux proposés toutes les 30 minutes de 14h à 17h, avec 5 minutes de battement. .
Route du Lac Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10
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English : Été actif balade à dos d’ânes
Fun and sensory discovery of donkeys and nature. Short donkey rides for children.
Accessible to children aged 5 and over, accompanied by an adult.
5 per person
RDV: Lac de Neufont
Appropriate clothing, preferably closed shoes.
Duration 30 minutes, 5 slots.
L’événement Été actif balade à dos d’ânes Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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