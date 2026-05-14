Saint-Amand-de-Vergt

Randonnée Gourmande

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée Gourmande

Parcours de 11km à travers les villages de St Amand de Vergt et de Fouleix

Départ 11h SDF de St Amand de Vergt

Repas en 5 étapes

Apportez vos couverts, assiette, verre

25€ Adulte/ 12€ Enfant (4 à 11ans)

Réservation au 06.74.34.29.49/06.47.27.62.61

Randonnée Gourmande avec produits locaux le 7 juin 2026

Parcours de 11km à travers les villages de St Amand de Vergt et de Fouleix

Départ 11h Salle de Fête de St Amand de Vergt

Repas en 5 étapes

Apportez vos couverts, assiette, verre

25€ Adulte/ 12€ Enfant (4 à 11ans)

Réservation au 06.74.34.29.49/06.47.27.62.61

Comités des fêtes de St Amand de Vergt & Fouleix .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 27 62 61

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English :

Randonnée Gourmande

11km route through the villages of St Amand de Vergt and Fouleix

Departure 11am SDF St Amand de Vergt

5-stage meal

Bring your cutlery, plate and glass

25? Adult/ 12? Children (4 to 11)

Bookings on 06.74.34.29.49/06.47.27.62.61

L’événement Randonnée Gourmande Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux