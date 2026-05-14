Randonnée Gourmande Saint-Amand-de-Vergt
Randonnée Gourmande Saint-Amand-de-Vergt dimanche 7 juin 2026.
Saint-Amand-de-Vergt
Randonnée Gourmande
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée Gourmande
Parcours de 11km à travers les villages de St Amand de Vergt et de Fouleix
Départ 11h SDF de St Amand de Vergt
Repas en 5 étapes
Apportez vos couverts, assiette, verre
25€ Adulte/ 12€ Enfant (4 à 11ans)
Réservation au 06.74.34.29.49/06.47.27.62.61
Randonnée Gourmande avec produits locaux le 7 juin 2026
Parcours de 11km à travers les villages de St Amand de Vergt et de Fouleix
Départ 11h Salle de Fête de St Amand de Vergt
Repas en 5 étapes
Apportez vos couverts, assiette, verre
25€ Adulte/ 12€ Enfant (4 à 11ans)
Réservation au 06.74.34.29.49/06.47.27.62.61
Comités des fêtes de St Amand de Vergt & Fouleix .
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 27 62 61
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English :
Randonnée Gourmande
11km route through the villages of St Amand de Vergt and Fouleix
Departure 11am SDF St Amand de Vergt
5-stage meal
Bring your cutlery, plate and glass
25? Adult/ 12? Children (4 to 11)
Bookings on 06.74.34.29.49/06.47.27.62.61
L’événement Randonnée Gourmande Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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