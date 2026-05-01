Saint-Amand-de-Vergt

Louise D la guinguette de Neufont

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée duo voix guitare avec Louise D

07 68 81 92 73

Le 23 mai 2026 à partir de 20h.

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée duo voix guitare avec Louise D

07 68 81 92 73

Le 23 mai 2026 à partir de 20h. .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Louise D la guinguette de Neufont

La guinguette de Neufont in St Amand de vergt invites you to an evening of voice and guitar duets with Louise D

07 68 81 92 73

L’événement Louise D la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux