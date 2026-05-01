Saint-Amand-de-Vergt

Thé dansant la guinguette de Neufont

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 15:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un thé dansant

animé par olivier grimard et ses musiciens

Entrée 12€ 07 68 81 92 73

Boissons chaudes pâtisseries

18h soupe du chef

Le 25 mai 2026 à partir de 15h.

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un thé dansant

animé par olivier grimard et ses musiciens

Entrée 12€ 07 68 81 92 73

Boissons chaudes pâtisseries

18h soupe du chef

Le 25 mai 2026 à partir de 15h. .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

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English : Thé dansant la guinguette de Neufont

La guinguette de Neufont in St Amand de vergt invites you to a tea dance

with olivier grimard and his musicians

Admission 12? 07 68 81 92 73

Hot drinks and pastries

18h Chef’s soup

L’événement Thé dansant la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux