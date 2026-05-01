Thé dansant la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt
Thé dansant la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt lundi 25 mai 2026.
Saint-Amand-de-Vergt
Thé dansant la guinguette de Neufont
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 15:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un thé dansant
animé par olivier grimard et ses musiciens
Entrée 12€ 07 68 81 92 73
Boissons chaudes pâtisseries
18h soupe du chef
Le 25 mai 2026 à partir de 15h.
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un thé dansant
animé par olivier grimard et ses musiciens
Entrée 12€ 07 68 81 92 73
Boissons chaudes pâtisseries
18h soupe du chef
Le 25 mai 2026 à partir de 15h. .
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73
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English : Thé dansant la guinguette de Neufont
La guinguette de Neufont in St Amand de vergt invites you to a tea dance
with olivier grimard and his musicians
Admission 12? 07 68 81 92 73
Hot drinks and pastries
18h Chef’s soup
L’événement Thé dansant la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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