ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée Route de Bretou Eymet
ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée Route de Bretou Eymet samedi 8 août 2026.
Eymet
ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée
Route de Bretou Piscine Municipale Eymet Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Baptême en scaphandre, tubas et détendeurs pour découvrir les sensations d’immersion aquatique !
Matériel fourni et encadrement par des moniteurs de plongée qualifiés.
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Autorisation parentale pour les mineurs.
12 personnes par groupe.
Réservation et inscription obligatoires! .
Route de Bretou Piscine Municipale Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée
L’événement ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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