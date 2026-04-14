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ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée Route de Bretou Eymet

ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée Route de Bretou Eymet

ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée Route de Bretou Eymet samedi 8 août 2026.

Lieu : Route de Bretou

Adresse : Piscine Municipale

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Eymet

ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée

Route de Bretou Piscine Municipale Eymet Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Baptême en scaphandre, tubas et détendeurs pour découvrir les sensations d’immersion aquatique !

Matériel fourni et encadrement par des moniteurs de plongée qualifiés.

Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Autorisation parentale pour les mineurs.
12 personnes par groupe.

Réservation et inscription obligatoires!   .

Route de Bretou Piscine Municipale Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 

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English : ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée

L’événement ÉTÉ ACTIF | Baptême de plongée Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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