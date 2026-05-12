Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier Moulin de la Maison de la Dronne Montagrier

Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier Moulin de la Maison de la Dronne Montagrier

Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier Moulin de la Maison de la Dronne Montagrier mardi 18 août 2026.

Lieu : Moulin de la Maison de la Dronne

Adresse : 134 moulin du Pont

Ville : 24350 Montagrier

Département : Dordogne

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Montagrier

Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier

Moulin de la Maison de la Dronne 134 moulin du Pont Montagrier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18 22:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Depuis Creyssac découvrez la rivière Dronne au crépuscule en canoë (2 ou 3 places au choix et selon disponibilité). Au détour d’un méandre, la nature vous surprendra… Tout niveau avec encadrant diplômé.
Coût: 10€
Depuis Sermage (Tocane St Apre) découvrez la rivière Dronne au crépuscule en canoë (2 ou 3 places au choix et selon disponibilité). Au détour d’un méandre, la nature vous surprendra… Tout niveau avec encadrant diplômé.
Coût: 10€   .

Moulin de la Maison de la Dronne 134 moulin du Pont Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10  contact@perigord-inattendu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier

From Creyssac, discover the Dronne River at dusk in a canoe (2 or 3 berths available, subject to availability). At the bend of a meander, nature will surprise you? All levels with qualified supervisor.
Cost: 10?

L’événement Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier Montagrier a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne

À voir aussi à Montagrier (Dordogne)