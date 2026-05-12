Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier Moulin de la Maison de la Dronne Montagrier
Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier Moulin de la Maison de la Dronne Montagrier mardi 18 août 2026.
Montagrier
Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier
Moulin de la Maison de la Dronne 134 moulin du Pont Montagrier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18 22:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Depuis Creyssac découvrez la rivière Dronne au crépuscule en canoë (2 ou 3 places au choix et selon disponibilité). Au détour d’un méandre, la nature vous surprendra… Tout niveau avec encadrant diplômé.
Coût: 10€
Depuis Sermage (Tocane St Apre) découvrez la rivière Dronne au crépuscule en canoë (2 ou 3 places au choix et selon disponibilité). Au détour d’un méandre, la nature vous surprendra… Tout niveau avec encadrant diplômé.
Coût: 10€ .
Moulin de la Maison de la Dronne 134 moulin du Pont Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contact@perigord-inattendu.fr
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English : Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier
From Creyssac, discover the Dronne River at dusk in a canoe (2 or 3 berths available, subject to availability). At the bend of a meander, nature will surprise you? All levels with qualified supervisor.
Cost: 10?
L’événement Été Actif Canoë au crépuscule à Montagrier Montagrier a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne