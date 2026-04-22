Été Actif Journée des Explorateurs à Montagrier Montagrier
Été Actif Journée des Explorateurs à Montagrier Montagrier samedi 25 juillet 2026.
Montagrier
Été Actif Journée des Explorateurs à Montagrier
134 Lieu-dit Moulin du Pont Montagrier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-15
Un maximum de sensation à la Maison de la Dronne le jeudi 14 août
Une journée pleine de sensation ou vous pourrez grimper au bord de la rivière sur la Tour d’escalade, découvrir la Dronne en barque en slalom kayak, …. D’autres activités vous seront dévoilées sur place, mais chut !
Un maximum de sensation à la Maison de la Dronne le jeudi 14 août
Une journée pleine de sensation ou vous pourrez grimper au bord de la rivière sur la Tour d’escalade, découvrir la Dronne en barque en slalom kayak, trouver l’équilibre sur la Slackline, viser la cible au Tir à l’arc ou un parcours sur la Dronne. D’autres activités vous seront dévoilées sur place, mais chut !
Tarif journée
5€ par activité au choix
8€ 2 activités au choix
12€ 3 activités au choix
15€ 4 activités au choix
18€ 5 activités au choix
Tout niveau avec encadrant diplômé.
Réservation via ce formulaire ou au 05 53 90 03 10 .
134 Lieu-dit Moulin du Pont Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 centresportsnature@ccpr24.fr
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English :
Maximum excitement at the Maison de la Dronne on Thursday, August 14
A day full of thrills, where you can climb the climbing tower on the river’s edge, discover the Dronne in a boat/kayak slalom, …. Other activities will be revealed on site, but be quiet!
L’événement Été Actif Journée des Explorateurs à Montagrier Montagrier a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne
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