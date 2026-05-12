Montagrier

Balade en barque au crépuscule

134 Lieu-dit Moulin du Pont Montagrier Dordogne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

A cette heure, la faune et la flore de la rivière se dévoilent, oiseaux, mammifère et libellule n’auront plus de secret pour vous.

Cette promenade vous offre un moment de connexion avec la rivière. Départ à 19H Dès 5 ans 8 € pour les adultes et 4€ pour les moins de 12 ans Sur réservation.

A cette heure, la faune et la flore de la rivière se dévoilent, oiseaux, mammifère et libellule n’auront plus de secret pour vous.

Cette promenade vous offre un moment de connexion avec la rivière. Départ à 19H Dès 5 ans 8 € pour les adultes et 4€ pour les moins de 12 ans Sur réservation. .

134 Lieu-dit Moulin du Pont Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 35 11

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English :

At this time of day, the flora and fauna of the river are revealed, and birds, mammals and dragonflies will no longer hold any secrets for you.

This walk offers you a moment of connection with the river. Departure at 7 p.m. From 5 years old 8? for adults and 4? for children under 12 On reservation.

L’événement Balade en barque au crépuscule Montagrier a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne