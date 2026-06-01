Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course de caisses à savon Montagrier

Course de caisses à savon Montagrier

Course de caisses à savon Montagrier dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 24350 Montagrier

Département : Dordogne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Montagrier

Course de caisses à savon

Bourg Montagrier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

3ème course de caisses à savon ! Entrée gratuite, restauration et buvette sur place
Repas jambon à la broche
3ème course de caisses à savon ! Entrée gratuite, restauration et buvette sur place
Repas jambon à la broche   .

Bourg Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course de caisses à savon

3rd Soapbox Derby! Free admission, food and drinks available on site
Spit-roasted ham meal

L’événement Course de caisses à savon Montagrier a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne

À voir aussi à Montagrier (Dordogne)