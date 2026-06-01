Montagrier

Course de caisses à savon

Bourg Montagrier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

3ème course de caisses à savon ! Entrée gratuite, restauration et buvette sur place

Repas jambon à la broche

3ème course de caisses à savon ! Entrée gratuite, restauration et buvette sur place

Repas jambon à la broche .

Bourg Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 44

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English : Course de caisses à savon

3rd Soapbox Derby! Free admission, food and drinks available on site

Spit-roasted ham meal

L’événement Course de caisses à savon Montagrier a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne