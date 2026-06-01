Course de caisses à savon Montagrier
Course de caisses à savon Montagrier dimanche 28 juin 2026.
Montagrier
Course de caisses à savon
Bourg Montagrier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
3ème course de caisses à savon ! Entrée gratuite, restauration et buvette sur place
Repas jambon à la broche
3ème course de caisses à savon ! Entrée gratuite, restauration et buvette sur place
Repas jambon à la broche .
Bourg Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 44
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English : Course de caisses à savon
3rd Soapbox Derby! Free admission, food and drinks available on site
Spit-roasted ham meal
L’événement Course de caisses à savon Montagrier a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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