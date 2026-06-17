Montagrier

Travel In Cantine Concert avec CERF

Impasse de Salles Montagrier Dordogne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Concert avec CERF (entre poésie noire et jeux de langue) à partir de 19h à la Caravane de Salles, impasse de Salles

Entrée à partir de 3 €, bar et restauration possible sur place, plus d’infos au 06 84 73 25 25. .

Impasse de Salles Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 25 25

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English : Travel In Cantine Concert avec CERF

L’événement Travel In Cantine Concert avec CERF Montagrier a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne