Eté actif canoë-kayak Angoisse
Eté actif canoë-kayak Angoisse lundi 27 juillet 2026.
Eté actif canoë-kayak
Rouffiac Angoisse Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Découverte et initiation sur le plan d’eau de Rouffiac.
A partir de 8 ans
Obligation de savoir nager.
Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire.
Découverte et initiation sur le plan d’eau de Rouffiac.
A partir de 8 ans
Obligation de savoir nager.
Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire. .
Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com
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English : Eté actif canoë-kayak
Discovery and initiation on the water of Rouffiac.
From 8 years old
Obligation to know how to swim.
Meeting point at the Nautical Base ¼ hour before the beginning of the session. Price 10€. Reservation and registration required.
L’événement Eté actif canoë-kayak Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère