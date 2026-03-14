Eté actif canoë-kayak

Rouffiac Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Découverte et initiation sur le plan d’eau de Rouffiac.

A partir de 8 ans

Obligation de savoir nager.

Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire.

Découverte et initiation sur le plan d’eau de Rouffiac.

A partir de 8 ans

Obligation de savoir nager.

Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire. .

Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com

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English : Eté actif canoë-kayak

Discovery and initiation on the water of Rouffiac.

From 8 years old

Obligation to know how to swim.

Meeting point at the Nautical Base ¼ hour before the beginning of the session. Price 10€. Reservation and registration required.

L’événement Eté actif canoë-kayak Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère