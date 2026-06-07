ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac Base Veyrignac Canöe Nature Veyrignac

Veyrignac

ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac

Base Veyrignac Canöe Nature 690 Route des Gabariers Veyrignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27 22:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Vivez une expérience unique Descendez la Dordogne en canoé de nuit et découvrez la rivière comme vous ne l’avez jamais vue.

Descente en canoë, balade sur la Dordogne.

A partir de 8 ans. RESERVATION OBLIGATOIRE

Vivez une expérience unique Descendez la Dordogne en canoé de nuit et découvrez la rivière comme vous ne l’avez jamais vue.

Descente en canoë, balade sur la Dordogne.

A partir de 8 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

16 personnes maximum par groupe. RESERVATION OBLIGATOIRE

Matériel canoë fourni. Prévoir chaussures fermées, tee-shirt, maillot de bain, serviettes et vêtements de rechange, frontale (éclairage). .

Base Veyrignac Canöe Nature 690 Route des Gabariers Veyrignac 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac

Enjoy a unique experience: canoe down the Dordogne at night and discover the river as you’ve never seen it before.

Canoe trip down the Dordogne.

L’événement ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac Veyrignac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon