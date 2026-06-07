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ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac Base Veyrignac Canöe Nature Veyrignac

ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac Base Veyrignac Canöe Nature Veyrignac

ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac Base Veyrignac Canöe Nature Veyrignac lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Base Veyrignac Canöe Nature

Adresse : 690 Route des Gabariers

Ville : 24370 Veyrignac

Département : Dordogne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Veyrignac

ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac

Base Veyrignac Canöe Nature 690 Route des Gabariers Veyrignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27 22:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Vivez une expérience unique Descendez la Dordogne en canoé de nuit et découvrez la rivière comme vous ne l’avez jamais vue.
Descente en canoë, balade sur la Dordogne.
A partir de 8 ans. RESERVATION OBLIGATOIRE
Vivez une expérience unique Descendez la Dordogne en canoé de nuit et découvrez la rivière comme vous ne l’avez jamais vue.
Descente en canoë, balade sur la Dordogne.

A partir de 8 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
16 personnes maximum par groupe. RESERVATION OBLIGATOIRE

Matériel canoë fourni. Prévoir chaussures fermées, tee-shirt, maillot de bain, serviettes et vêtements de rechange, frontale (éclairage).   .

Base Veyrignac Canöe Nature 690 Route des Gabariers Veyrignac 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70  tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac

Enjoy a unique experience: canoe down the Dordogne at night and discover the river as you’ve never seen it before.
Canoe trip down the Dordogne.

L’événement ÉTÉ ACTIF Canoë Nocturne à Veyrignac Veyrignac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon

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