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ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac Veyrignac

ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac Veyrignac

ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac Veyrignac mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 24370 Veyrignac

Département : Dordogne

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Veyrignac

ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac

Parking de la mairie Veyrignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle à Milhac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive

A partir de 10 ans.

RESERVATION OBLIGATOIRE
Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle à Milhac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive

A partir de 10 ans.

RESERVATION OBLIGATOIRE   .

Parking de la mairie Veyrignac 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70  tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac

Take your courage in 2 hands and get your adrenalin pumping! Climb a natural cliff in Milhac. Our specialist Fred will introduce you to this complete discipline in a natural environment.
Bring closed shoes and sporty clothing

From 10 years old.

RESERVATION ESSENTIAL

L’événement ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac Veyrignac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon

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