ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac Veyrignac
ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac Veyrignac mercredi 29 juillet 2026.
Veyrignac
ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac
Parking de la mairie Veyrignac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle à Milhac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive
A partir de 10 ans.
RESERVATION OBLIGATOIRE
Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle à Milhac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive
A partir de 10 ans.
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Parking de la mairie Veyrignac 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr
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English : ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac
Take your courage in 2 hands and get your adrenalin pumping! Climb a natural cliff in Milhac. Our specialist Fred will introduce you to this complete discipline in a natural environment.
Bring closed shoes and sporty clothing
From 10 years old.
RESERVATION ESSENTIAL
L’événement ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Veyrignac Veyrignac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon