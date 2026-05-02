Été actif | Canoë nocturne Port de Creysse Cyrano Canoë Creysse
Été actif | Canoë nocturne Port de Creysse Cyrano Canoë Creysse jeudi 30 juillet 2026.
Creysse
Été actif | Canoë nocturne
Port de Creysse Cyrano Canoë Esplanade Bella Riva Creysse Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Balade en canoë pour les enfants et les adultes. Encadrement par un professionnel diplômé.
Groupe de 16 personnes maximum. Âge minimum 8 ans.
Obligation de savoir nager.
Prévoir une lampe frontale.
Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .
Port de Creysse Cyrano Canoë Esplanade Bella Riva Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Été actif | Canoë nocturne
Canoe trip for children and adults. Groups of 16 people maximum. Minimum age 8. Supervision by a qualified professional. Must be able to swim. Headlamp required.
L’événement Été actif | Canoë nocturne Creysse a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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