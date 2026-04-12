Garden party | Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse
Garden party | Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse mercredi 22 juillet 2026.
Creysse
Garden party | Château de Tiregand
Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 00:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Dans le cadre exceptionnel du Château de Tiregand, venez vivre en famille ou entre amis, un moment convivial et agréable. Un château illuminé, de la bonne musique, des jeux, des producteurs locaux. Restauration sur place, bar à champagne, vin du château et bière de Bergerac.
Feu d’artifice à 23H.
Parking sur place
Pas d’accès à l’intérieur du château .
Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 26 26 54 Chateau.tiregand24@gmail.com
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English : Garden party | Château de Tiregand
L’événement Garden party | Château de Tiregand Creysse a été mis à jour le 2026-04-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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