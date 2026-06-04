Creysse

Concert Jazz Blouze White

Esplanade du Chateau Creysse Lot

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le groupe de jazz Blouze White nous offre, sur l’esplanade des châteaux de Creysse et sa vue sur la Dordogne, un concert de jazz comme ils en ont le secret

Le groupe de jazz Blouze White nous offre, sur l’esplanade des châteaux de Creysse et sa vue sur la Dordogne, un concert de jazz comme ils en ont le secret

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Esplanade du Chateau Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 95 31 21 03

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English :

The jazz group Blouze White offers us, on the esplanade of the castles of Creysse and its view on the Dordogne, a jazz concert as they have the secret

L’événement Concert Jazz Blouze White Creysse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne