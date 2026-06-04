Concert Jazz Blouze White Creysse
Concert Jazz Blouze White Creysse dimanche 12 juillet 2026.
Creysse
Concert Jazz Blouze White
Esplanade du Chateau Creysse Lot
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le groupe de jazz Blouze White nous offre, sur l’esplanade des châteaux de Creysse et sa vue sur la Dordogne, un concert de jazz comme ils en ont le secret
Le groupe de jazz Blouze White nous offre, sur l’esplanade des châteaux de Creysse et sa vue sur la Dordogne, un concert de jazz comme ils en ont le secret
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Esplanade du Chateau Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 95 31 21 03
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English :
The jazz group Blouze White offers us, on the esplanade of the castles of Creysse and its view on the Dordogne, a jazz concert as they have the secret
L’événement Concert Jazz Blouze White Creysse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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