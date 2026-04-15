Marchés nocturne des Producteurs de Pays de Creysse Halle Creysse

Creysse

Marchés nocturne des Producteurs de Pays de Creysse

Halle 12 grand rue Creysse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous samedi pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️

Rendez-vous samedi pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️ .

Halle 12 grand rue Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 45 00

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English : Marchés nocturne des Producteurs de Pays de Creysse

? Join us on Saturday for the Marchés des Producteurs de Pays! Enjoy a friendly atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the spot. ? Don’t forget to bring your cutlery, for a greener planet! ??

L’événement Marchés nocturne des Producteurs de Pays de Creysse Creysse a été mis à jour le 2026-04-15 par Groupe CDT 24