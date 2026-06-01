Feu de la Saint Jean à la Ferme Bouscarel Creysse dimanche 21 juin 2026.

Creysse

Feu de la Saint Jean à la Ferme Bouscarel

Creysse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Ferme Bouscarel célèbre le solstice d'été par une soirée contée et musicale, achevée par l'allumage de la traditionnelle une sculpture de feu

La Ferme Bouscarel célèbre le solstice d'été par une soirée contée et musicale, achevée par l'allumage de la traditionnelle une sculpture de feu. Restauration du place.

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Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 12 61 56 08

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English :

The Bouscarel Farm celebrates the summer solstice with an evening of storytelling and music, culminating in the lighting of the traditional fire sculpture

L’événement Feu de la Saint Jean à la Ferme Bouscarel Creysse a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne