Pécharmant Gourmand Route de Leymonie Creysse
Pécharmant Gourmand Route de Leymonie Creysse vendredi 26 juin 2026.
Creysse
Pécharmant Gourmand
Route de Leymonie Parc du Château du Roc Creysse Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
2ème édition de Pécharmant Gourmand
Une soirée conviviale et gastronomique
– Un marché gourmand mettant à l’honneur les produits locaux et du terroir ;
– Une ambiance musicale Les cousins d’Aldo ;
– Un stand Pécharmant tenu par tous les vignerons de l’appellation pour faire découvrir leurs vins ! .
Route de Leymonie Parc du Château du Roc Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 21 08 contact@chateau-de-tiregand.com
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English : Pécharmant Gourmand
L’événement Pécharmant Gourmand Creysse a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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