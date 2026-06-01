Pécharmant Gourmand Route de Leymonie Creysse

Creysse

Pécharmant Gourmand

Route de Leymonie Parc du Château du Roc Creysse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

2ème édition de Pécharmant Gourmand

Une soirée conviviale et gastronomique

– Un marché gourmand mettant à l’honneur les produits locaux et du terroir ;

– Une ambiance musicale Les cousins d’Aldo ;

– Un stand Pécharmant tenu par tous les vignerons de l’appellation pour faire découvrir leurs vins ! .

Route de Leymonie Parc du Château du Roc Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 21 08 contact@chateau-de-tiregand.com

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English : Pécharmant Gourmand

L’événement Pécharmant Gourmand Creysse a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides