Creysse

Exposition photos Creysse, richesse de son petit patrimoine

Salle du Moulin du Bourg Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La commune de Creysse regorge d’éléments de la vie rurale qui ont fait l’histoire et la vie

La commune de Creysse regorge d’éléments de la vie rurale qui ont fait l’histoire et la vie. Découvrez ses " monuments " publics ou privés, sortis de l’oubli, tels que puits, fours à pain, croix, souillardes, fenêtres…

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Salle du Moulin du Bourg Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 95 31 21 03

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English :

The commune of Creysse is full of rural features that have shaped the history and life of the region

L’événement Exposition photos Creysse, richesse de son petit patrimoine Creysse a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne