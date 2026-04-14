Mauzac-et-Grand-Castang

Été actif | Canoë nocturne

Quais de Mauzac Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Balade en canoë qui demande calme et silence pour admirer la faune de nuit et le crépuscule. Pour les enfants et les adultes. Encadrement par un professionnel diplômé. Obligation de savoir nager. Prévoir une lampe frontale si possible. Age minimum 8 ans. Groupe de 12 personnes maximum. .

Quais de Mauzac Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été actif | Canoë nocturne

L’événement Été actif | Canoë nocturne Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides