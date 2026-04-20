Fête votive Mauzac-et-Grand-Castang
Fête votive Mauzac-et-Grand-Castang samedi 15 août 2026.
Mauzac-et-Grand-Castang
Fête votive
Place de la Poste Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Au programme et tout au long de la journée nous vous proposons des animations, concours de pêche, concours de pétanque, régate et démonstration voile, repas le samedi soir, feux d’artifice sur la Dordogne. .
Place de la Poste Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 65 90 57 cdf.mauzacgc@gmail.com
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English : Fête votive
L’événement Fête votive Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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