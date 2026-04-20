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Fête votive Mauzac-et-Grand-Castang

Fête votive Mauzac-et-Grand-Castang

Fête votive Mauzac-et-Grand-Castang samedi 15 août 2026.

Adresse : Place de la Poste

Ville : 24150 Mauzac-et-Grand-Castang

Département : Dordogne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mauzac-et-Grand-Castang

Fête votive

Place de la Poste Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Au programme et tout au long de la journée nous vous proposons des animations, concours de pêche, concours de pétanque, régate et démonstration voile, repas le samedi soir, feux d’artifice sur la Dordogne.   .

Place de la Poste Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 65 90 57  cdf.mauzacgc@gmail.com

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English : Fête votive

L’événement Fête votive Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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