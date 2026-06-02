Été Actif Cluedo grandeur nature Bureau d’information touristique Vergt

Vergt

Été Actif Cluedo grandeur nature

Bureau d’information touristique 17 Place Charles Mangold Vergt Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Le Cluedo grandeur nature est un jeu de piste et d’énigmes sur fond d’enquête policière à résoudre. À partir de 6 ans. .

Bureau d’information touristique 17 Place Charles Mangold Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English :

L’événement Été Actif Cluedo grandeur nature Vergt a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux