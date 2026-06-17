Tournoi sixte fanfan Vergt
Tournoi sixte fanfan Vergt dimanche 5 juillet 2026.
Vergt
Tournoi sixte fanfan
Stade de foot Vergt Dordogne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tournoi Sixte FanFan Dimanche 5 juillet 2026 au stade de Foot de Vergt à 9h.
Formez votre équipe (jusqu’à 8 joueurs) et venez défendre vos couleurs dans une ambiance conviviale, sportive et festive !
Tournoi ouvert à tous 50€ par équipe
Restauration & buvette sur place
Tournoi Sixte FanFan Dimanche 5 juillet 2026 au stade de Foot de Vergt à 9h.
Formez votre équipe (jusqu’à 8 joueurs) et venez défendre vos couleurs dans une ambiance conviviale, sportive et festive !
Tournoi ouvert à tous 50€ par équipe
Restauration & buvette sur place
Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simplement amateur de football, cette journée est faite pour vous.
Venez relever le défi, partager des moments inoubliables et tenter de repartir avec les honneurs !
Réunissez vos coéquipiers, inscrivez vous dès maintenant et préparez-vous à vivre une journée 100 % football et plaisir ! .
Stade de foot Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 34 29
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English : Tournoi sixte fanfan
Sixte FanFan Tournament Sunday, July 5, 2026, at the Vergt Soccer Stadium at 9:00 a.m.
Put together your team (up to 8 players) and come defend your colors in a friendly, competitive, and festive atmosphere!
Tournament open to everyone—50? per team
Food and drinks available on site
L’événement Tournoi sixte fanfan Vergt a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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