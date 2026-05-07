Été Actif Combiné vélo assistance électrique et canoë Canoë du Bournat Le Bugue

Le Bugue

Été Actif Combiné vélo assistance électrique et canoë

Canoë du Bournat Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

9h30-12h. Parcours en vélo entre Le Bugue et Les Eyzies, puis retour en canoë. A partir de 8 ans. Réservation en ligne. 10€

Vivez l’aventure made in Périgord, avec un parcours accessible en vélo le long de la Vézère pour se mettre en jambe et découvrir les mille facettes de la vallée entre Le Bugue et Les Eyzies. Le retour en canoë vous fera découvrir autrement le paysage fantastique au plus près de l’eau.

A partir de 8 ans. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation uniquement en ligne (à partir du 1er juin)

Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .

Canoë du Bournat Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Été Actif Combiné vélo assistance électrique et canoë

9:30am-12pm. Cycle from Le Bugue to Les Eyzies, then return by canoe. Ages 8 and up. Book online. 10?

L’événement Été Actif Combiné vélo assistance électrique et canoë Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère