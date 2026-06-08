Saint-Amand-de-Vergt

Été Actif disc golf

Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Le disc golf est une activité de plein air ludique et accessible à tous, qui se pratique comme le golf traditionnel mais avec un disque volant à la place d’une balle et d’un club. L’objectifs est d’atteindre une cible en métal en un minimum de lancers. Convivial et facile à prendre en main, il allie précision, stratégie et marche en peine nature. À partir de 8 ans, être accompagné d’un adulte. .

Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif disc golf

L’événement Été Actif disc golf Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux