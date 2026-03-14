Eté actif Escalade Angoisse
Eté actif Escalade Angoisse lundi 3 août 2026.
Eté actif Escalade
Base de loisirs de Rouffiac Angoisse Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Découverte et initiation sur une structure artificielle
Plusieurs niveaux possibles.
A partir de 8ans.
Rendez-vous à la tour d’escalade ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€
Réservation et inscription obligatoire.
Découverte et initiation sur une structure artificielle
Plusieurs niveaux possibles.
A partir de 8ans.
Rendez-vous à la tour d’escalade ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€
Réservation et inscription obligatoire. .
Base de loisirs de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eté actif Escalade
Discovery and initiation on an artificial structure
Several levels possible.
From 8 years old.
Meeting point at the climbing tower ¼ of an hour before the beginning of the session Price 10?
Reservation and registration required.
L’événement Eté actif Escalade Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère