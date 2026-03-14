Eté actif Escalade

Base de loisirs de Rouffiac Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Découverte et initiation sur une structure artificielle

Plusieurs niveaux possibles.

A partir de 8ans.

Rendez-vous à la tour d’escalade ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€

Réservation et inscription obligatoire.

Découverte et initiation sur une structure artificielle

Plusieurs niveaux possibles.

A partir de 8ans.

Rendez-vous à la tour d’escalade ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€

Réservation et inscription obligatoire. .

Base de loisirs de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com

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English : Eté actif Escalade

Discovery and initiation on an artificial structure

Several levels possible.

From 8 years old.

Meeting point at the climbing tower ¼ of an hour before the beginning of the session Price 10?

Reservation and registration required.

L’événement Eté actif Escalade Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère