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Été actif | Escalade Lalinde

Été actif | Escalade Lalinde

Été actif | Escalade Lalinde jeudi 6 août 2026.

Adresse : Base de plein air de la Guillou

Ville : 24150 Lalinde

Département : Dordogne

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lalinde

Été actif | Escalade

Base de plein air de la Guillou Lalinde Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies à regarder, mais aussi très amusantes à escalader ! Inscrivez-vous en famille ! Encadrement par un professionnel diplômé. Prévoir une tenue sportive. Ouvert aux enfants à partir de 6 ans. 8 personnes maximum.   .

Base de plein air de la Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12 

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English : Été actif | Escalade

L’événement Été actif | Escalade Lalinde a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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