Lalinde

Été actif | Escalade

Base de plein air de la Guillou Lalinde Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies à regarder, mais aussi très amusantes à escalader ! Inscrivez-vous en famille ! Encadrement par un professionnel diplômé. Prévoir une tenue sportive. Ouvert aux enfants à partir de 6 ans. 8 personnes maximum. .

Base de plein air de la Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12

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English : Été actif | Escalade

L’événement Été actif | Escalade Lalinde a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides