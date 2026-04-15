Bayac

Été actif | Trottinette électrique tout-terrain

Parking derrière la mairie Bayac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Chaussures fermées obligatoires. Ouvert aux personnes à partir de 14 ans. 8 personnes maximum.

2 créneaux horaires possibles 18h-19h25 19h30-21h. .

Parking derrière la mairie Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12

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English : Été actif | Trottinette électrique tout-terrain

L’événement Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Bayac a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides