Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Bayac
Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Bayac mardi 4 août 2026.
Bayac
Été actif | Trottinette électrique tout-terrain
Parking derrière la mairie Bayac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Chaussures fermées obligatoires. Ouvert aux personnes à partir de 14 ans. 8 personnes maximum.
2 créneaux horaires possibles 18h-19h25 19h30-21h. .
Parking derrière la mairie Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12
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English : Été actif | Trottinette électrique tout-terrain
L’événement Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Bayac a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides