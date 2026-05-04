Journée dans le Limousin Bayac
Journée dans le Limousin Bayac jeudi 2 juillet 2026.
Bayac
Journée dans le Limousin
Les jardins de la Couze Bayac Dordogne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 08:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Rejoignez-nous pour une journée dans le Limousin à la découvrir du village d’Uzerche et visite d’un souffleur de verre.
Sur réservation. .
Les jardins de la Couze Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 27 64 41 cdfbayac24@gmail.com
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English : Journée dans le Limousin
L’événement Journée dans le Limousin Bayac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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