Bayac

Journée dans le Limousin

Les jardins de la Couze Bayac Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 08:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Rejoignez-nous pour une journée dans le Limousin à la découvrir du village d’Uzerche et visite d’un souffleur de verre.

Sur réservation. .

Les jardins de la Couze Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 27 64 41 cdfbayac24@gmail.com

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English : Journée dans le Limousin

L’événement Journée dans le Limousin Bayac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides