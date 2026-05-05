Eté actif Escape Game Salle des fêtes Saint-Séverin-d’Estissac

Saint-Séverin-d’Estissac

Eté actif Escape Game

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Séverin-d’Estissac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Jeu d’énigmes en équipe pour sortir d’un lieu clos truffé d’indices dans un temps imparti. A partir de 10 ans (enfant accompagné d’un adulte).

17h-18h et 18h15-19h15, RDV devant la salle des fêtes

Tarif 7 €/pers.

Sur réservation (à partir du 2 juin)

Office de Tourisme intercommunal 05 53 81 52 11 .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Séverin-d’Estissac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85

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English : Eté actif Escape Game

L’événement Eté actif Escape Game Saint-Séverin-d’Estissac a été mis à jour le 2026-05-05 par Vallée de l’Isle en Périgord