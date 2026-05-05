Eté actif Pistage animalier mairie Saint-Séverin-d’Estissac
Eté actif Pistage animalier mairie Saint-Séverin-d’Estissac vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Séverin-d’Estissac
Eté actif Pistage animalier
mairie Le Bourg Saint-Séverin-d’Estissac Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Sortie ludique et pédagogique pour observer et décrypter les secrets de la nature Initiation au pistage et découverte des traces et indices laissés par la faune locale. A partir de 8 ans.
10h-12h, RDV devant la mairie
Tarif 7 €/pers. Sur réservation (à partir du 2 juin)
Office de Tourisme intercommunal CCIVS 05 53 81 52 11 .
mairie Le Bourg Saint-Séverin-d’Estissac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85
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English : Eté actif Pistage animalier
L’événement Eté actif Pistage animalier Saint-Séverin-d’Estissac a été mis à jour le 2026-05-05 par Vallée de l’Isle en Périgord
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