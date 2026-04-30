Eté actif | Rando’découverte | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat
Eté actif | Rando’découverte | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat mercredi 29 juillet 2026.
Villefranche-de-Lonchat
Eté actif | Rando’découverte | Lac de Gurson
Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Une balade à proximité du lac avec des passages dans les bois, visite Microcitrus , pépinière agrumes et arbres exotiques, distance 8 km.
Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’état. Groupe de 20 personnes maximum. Ouvert à tous.
Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .
Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Eté actif | Rando’découverte | Lac de Gurson
A walk near the lake, with sections in the woods, and a visit to the Belle de l?Ayen soap factory, distance 8 km.
Activity supervised by a state-qualified instructor. Groups of 20 people maximum. Open to all.
L’événement Eté actif | Rando’découverte | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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