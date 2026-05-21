Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

Eté Actif Randonnée nocturne à la découverte des rapaces et chauves-souris

Place de la Mairie Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Eté Actif Randonnée nocturne- 21h-23h. A la découverte contée des rapaces et des chauves-souris. RDV Pl. de la Mairie à partir de 8 ans 7 € sur réservation. 05 53 82 23 77 .

Place de la Mairie Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77

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English : Eté Actif Randonnée nocturne à la découverte des rapaces et chauves-souris

L’événement Eté Actif Randonnée nocturne à la découverte des rapaces et chauves-souris Saint-Barthélemy-de-Bellegarde a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord