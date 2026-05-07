Été actif Skateboard électrique tout terrain Salle des fêtes Audrix

Audrix

Été actif Skateboard électrique tout terrain

Salle des fêtes Le Bourg Audrix Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:00:00

fin : 2026-07-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

17h-19h. Différents parcours et niveaux de maniabilité. À partir de 8 ans. Réservation en ligne. 10 €

Parcours de maniabilité de différents niveaux sur stade ou parc fermé. À partir de 8 ans. 12 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin).

Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .

Salle des fêtes Le Bourg Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été actif Skateboard électrique tout terrain

5pm-7pm. Various courses and handling levels. Ages 8 and up. Book online. 10 ?

L’événement Été actif Skateboard électrique tout terrain Audrix a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère