Rencontres gourmandes et festives autour du pain à Audrix Place de la Mairie Audrix mardi 21 juillet 2026.

Audrix

Rencontres gourmandes et festives autour du pain à Audrix

Place de la Mairie Le bourg Audrix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

19h30. Pain artisanal cuit dans le four commun. Présence de producteurs bio, fromager, glaces, bières et vins locaux. Apporter vos couverts pour partager un moment festif. Gratuit

Pain artisanal cuit dans le four commun place de la mairie.

Seront présents sur place

– Producteur de légumes bio

– Fromager

– Glaces, bières et vins de production locale

Vente du pain à 19h30.

Apporter vos couverts pour partager un petit moment festif accompagné par des animations variées jusqu’à 21h30.

Vous pouvez amener vos tartes sucrées ou salées à cuire dans le four .

Place de la Mairie Le bourg Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 77

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English : Rencontres gourmandes et festives autour du pain à Audrix

7:30 p.m. Artisanal bread baked in the communal oven. Organic farmers, a cheesemaker, ice cream vendors, and local beers and wines will be on hand. Bring your own utensils to enjoy a festive gathering. Free

L’événement Rencontres gourmandes et festives autour du pain à Audrix Audrix a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère