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Été actif | Spéléologie Le Bugue

Été actif | Spéléologie Le Bugue

Été actif | Spéléologie Le Bugue vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Parking de la gare

Ville : 24260 Le Bugue

Département : Dordogne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Le Bugue

Été actif | Spéléologie

Parking de la gare Le Bugue Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles. Ouvert à tous à partir de 10 ans. 8 personnes maximum.   .

Parking de la gare Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12 

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English : Été actif | Spéléologie

L’événement Été actif | Spéléologie Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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