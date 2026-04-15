Le Bugue

Été actif | Spéléologie

Parking de la gare Le Bugue Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles. Ouvert à tous à partir de 10 ans. 8 personnes maximum. .

Parking de la gare Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12

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English : Été actif | Spéléologie

L’événement Été actif | Spéléologie Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides